В Кремле назвали позицию Европы по зерновой сделке бессовестной

ООН сделала все, что могла

Позиция стран Европы, не выполнивших обязательства по зерновой сделке, бессовестна.

Об этом во вторник, 18 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Москва выполняла все свои обязательства и продлевала сделку несколько раз, несмотря на то, что условия относительно России не были выполнены.

"Бессовестной стоит назвать позицию европейских государств, ведь это не вина Гутерриша (генсека ООН – прим. ред.) и ООН", - сказал представитель Кремля, добавив, что в Москве высоко ценят усилия генерального секретаря ООН в попытке убедить Европу выполнить свои обязательства.

Россия продолжит снабжать зерном нуждающиеся страны. Поставки зерна обсудят на саммите в Санкт-Петербурге в конце июля, передает РИА Новости.

Песков также добавил, что попытки продолжить выполнение зерновой сделки без России должны учитывать все риски. В частности, нужно учитывать, что ее маршрут проходит в районе боевых действий.

17 июля истек срок договоренностей по зерновой сделке. Москва официально уведомила Анкару, Киев, а также секретариат ООН о приостановке участия в договоре. Россия незамедлительно вернется к соглашению, как только касающиеся ее договоренности будут выполнены, подчеркнули в Кремле.

Власти ФРГ призвали Россию продлить зерновую сделку и обеспечить ее долгосрочное действие. Украина, в свою очередь, предложила Турции возобновить зерновую сделку без России.

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