Британские власти должны обеспечить модернизацию армии

Власти Великобритании должны продолжать инвестировать в заводы по производству тяжелых видов вооружения, в том числе и танков. Об этом в интервью The Telegraph заявил главы Минобороны Британии Бен Уоллес.

"Правительство должно инвестировать в танки, поскольку именно это оружие является фундаментальной частью любой современной армии", - заявил Уоллес.

При этом глава оборонного ведомства подчеркнул, что власти Соединенного Королевства должны обеспечивать не только модернизацию армии, но и адаптировать войска к постоянно меняющейся "глобальной картине". По его словам, инвестиции в оборонно-промышленный комплекс должны быть залогом качества и эффективности боевых машин.

Ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не благодарен Западу за поставки тяжелого вооружения и боеприпасов на Украину. По его словам, западные страны начинают уставать от постоянных требований Киева.

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