Собянин открыл обновленный паллиативный корпус Морозовской больницы

Реконструкция была начата в январе 2022 году

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 18 июля, открыл после реконструкции паллиативный корпус Морозовской детской городской клинической больницы. Он подчеркнул, что этот медицинский центр паллиативный самый крупный в городе и лучше всего оснащенный.

Градоначальник поблагодарил Николая Петровича Токарева, председателя правления и президента ПАО "Транснефть", за реконструкцию такого здания. Мэр подчеркнул, что "это дорогого стоит, и очень много души было вложено во все это".

В ходе осмотра паллиативного корпуса Сергей Собянин также пообщался с родителями пациентов и врачами.

Трехэтажное здание паллиативного корпуса Морозовской больницы было построено в 1902 году. Реконструкция была начата в январе 2022 году. Финансирование работ осуществлялось в рамках благотворительного проекта компании "Транснефть".

В обновленном корпусе созданы комфортные условия для оказания паллиативной медицинской помощи детям до 18 лет со злокачественными новообразованиями, тяжелыми необратимыми поражениями нервной системы, генетическими и другими неизлечимыми заболеваниями. Для оснащения корпуса закуплено более 800 единиц современного медицинского оборудования.

Всего развернуто 40 паллиативных коек. Оборудованы две малые операционные, в которых будут проводиться малоинвазивные вмешательства без транспортировки в иные корпуса. Для выполнения диагностических и лечебных мероприятий в течение одного дня открыт дневной стационар.

Ранее Сергей Собянин рассказал о больнице в Коммунарке — она по масштабам и качеству не уступает лучшим медицинским центрам мира. При создании этого центра был изучен опыт ведущих стран мира. Он построен по всем современным технологиям, с хорошей логистикой, удобной для пациентов и врачей. Это настоящий медицинский город, подчеркивал градоначальник.

Кроме того, почти 40 медицинских объектов в сфере детского здравоохранения было построено в Москве за последние 12 лет. В результате медицинская помощь маленьким жителям города должна выйти на новый уровень качества и комфорта. Прежде всего была модернизирована материально-техническая база.

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