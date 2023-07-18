Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки

ВСУ лишились более 800 человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток предприняли очередные безуспешные попытки наступления донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Общие потери на трех направлениях составили более 500 военных и более 20 единиц техники, в том числе иностранного производства.

На запорожском направлении российская армия отбила три атаки противника. ВСУ потеряли более 200 военных и до 10 единиц техники. На херсонском направлении уничтожены до 50 военных ВСУ и семь единиц техники.

ВС России продолжают успешные наступательные действия на купянском направлении. Общее продвижение составило до двух километров по фронту и до полутора километров в глубину. Противник потерял до 65 человек и шесть единиц техники.

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