Такие предложения часто звучат в обществе

Идея признания киевского режима террористическим пока что не получила развития в парламенте, хотя в обществе она часто звучит. Такое заявление сделал во вторник, 18 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил Песков, "в настоящий момент я не могу вам сказать о какой-то позиции на этот счет", поскольку ему неизвестно о том, что данная инициатива "получила какое-то дальнейшее развитие в нашем парламенте - в нижней или верхней палате".

Спикер Кремля подчеркнул, что "это требует юридической проработки с точки зрения международного права и так далее", однако "можно только согласиться" с тем, что в обществе считают киевский режим террористическим, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала атаку на Крымский мост, предпринятую Украиной. Она указала, что решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков. Это означает, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что гуманитарный коридор, согласованный в рамках черноморской продовольственной инициативы, регулярно использовался для прикрытия террористических атак киевского режима. В этих условиях политик назвал оправданным прекращение зерновой сделки.

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