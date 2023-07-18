ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бывшего эксперта комитета ООН Квашиса нашли мертвым в Москве

13:26
  • вторник
  • 18 июля 2023

Рядом с телом была найдена предсмертная записка

Бывший эксперт Совета Европы и комитета ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию Виталий Квашис найден мертвым в собственной квартире на западе Москвы, передает информагентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник из экстренных служб.

Актрису Елену Шульман насмерть сбил троллейбус
Путин выразил соболезнования в связи со смертью журналистки Курковой

"В своей квартире на западе Москвы обнаружен мертвым Виталий Квашис", - заявил представитель экстренных служб.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что смерть Квашиса наступила в результате самоубийства. По его словам, рядом с телом чиновника была найдена предсмертная записка.   

Виталий Квашис был экспертом Совета Европы и Комитета ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Помимо этого, он на протяжении семи лет занимал должность консультанта секретариата председателя Президиума СССР, а также работал экспертом Совета Европы, комитета по безопасности Госдумы и комитета ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Квашис был автором более 300 научных работ по уголовному праву, криминологии и уголовной политики.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Виталий Квашис
Виталий Квашис
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.