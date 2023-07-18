Бывшего эксперта комитета ООН Квашиса нашли мертвым в Москве

Рядом с телом была найдена предсмертная записка

Бывший эксперт Совета Европы и комитета ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию Виталий Квашис найден мертвым в собственной квартире на западе Москвы, передает информагентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник из экстренных служб.

"В своей квартире на западе Москвы обнаружен мертвым Виталий Квашис", - заявил представитель экстренных служб.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что смерть Квашиса наступила в результате самоубийства. По его словам, рядом с телом чиновника была найдена предсмертная записка.

Виталий Квашис был экспертом Совета Европы и Комитета ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Помимо этого, он на протяжении семи лет занимал должность консультанта секретариата председателя Президиума СССР, а также работал экспертом Совета Европы, комитета по безопасности Госдумы и комитета ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Квашис был автором более 300 научных работ по уголовному праву, криминологии и уголовной политики.

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