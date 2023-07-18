ЕСПЧ отклонил жалобу России по крушению MH17

Москва якобы не отвечала на корреспонденцию

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу России, в которой Москва возлагала на Украину ответственность за катастрофу малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, а также просила обязать Украину возобновить подачу воды в Крым.

Заявление России исключили из списка дел, так как российские власти, по мнению суда, "больше не желают продолжать рассмотрение своего заявления, поскольку неоднократно не отвечали на корреспонденцию", сообщает РИА Новости.

17 ноября 2022 года Гаагский суд заочно приговорил Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению, признав их виновными в гибели 298 пассажиров рейса MH17 в 2014 году. Россиянина Олега Пулатова суд оправдал.

После вынесения судом в Гааге вердикта по делу о крушении самолета рейса MH17 МИД России заявил, что как ход, так и итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности России к трагедии. Внешнеполитическое ведомство также указало на беспрецедентное давление на суд и, как результат, политически мотивированный итог процесса.

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