ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЕСПЧ отклонил жалобу России по крушению MH17

13:39
  • вторник
  • 18 июля 2023

Москва якобы не отвечала на корреспонденцию

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу России, в которой Москва возлагала на Украину ответственность за катастрофу малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, а также просила обязать Украину возобновить подачу воды в Крым.

Заявление России исключили из списка дел, так как российские власти, по мнению суда, "больше не желают продолжать рассмотрение своего заявления, поскольку неоднократно не отвечали на корреспонденцию", сообщает РИА Новости.

17 ноября 2022 года Гаагский суд заочно приговорил Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению, признав их виновными в гибели 298 пассажиров рейса MH17 в 2014 году. Россиянина Олега Пулатова суд оправдал.

После вынесения судом в Гааге вердикта по делу о крушении самолета рейса MH17 МИД России заявил, что как ход, так и итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности России к трагедии. Внешнеполитическое ведомство также указало на беспрецедентное давление на суд и, как результат, политически мотивированный итог процесса.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Обломки лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Обломки лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.