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Страны Латинской Америки задумались о переходе на расчеты в нацвалютах с Россией

13:57
  • вторник
  • 18 июля 2023

Об этом рассказали в российском МИД

Ряд государств Латинской Америки готов работать над переходом на расчеты в национальных валютах с Россией. Об этом во вторник, 18 июля, заявил директор Латиноамериканского департамента российского Министерства иностранных дел Александр Щетинин.
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По словам дипломата, "это тема, которая находится в процессе обсуждения", однако "она требует серьезной экспертной проработки, которая идет сейчас".

Щетинин рассказал, что Россия уже работает со странами Латинской Америки над внедрением в них платежной системы "Мир". В частности, на Кубе предприняты важные шаги в этом направлении, а также объявлено о тестировании карт "Мир" для приема в туристических зонах Венесуэлы, сообщает ТАСС.

В БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) также стоит вопрос о переводе взаимных расчетов с долларов США на национальные валюты. Возникла даже идея создания собственной внутренней валюты БРИКС.

Заместитель российского министра иностранных дел Александр Панкин рассказал, что этот процесс имеет ряд сложностей, но есть и альтернативные решения. В частности, можно было бы рассматривать гипотетическую валюту БРИКС не как замену национальным, а в качестве нового перспективного многостороннего инструмента, основанного на корзине валют стран — участниц объединения.

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