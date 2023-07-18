ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Европе предрекли повторение энергетического кризиса

14:23
  • вторник
  • 18 июля 2023

Пик кризиса в ЕС еще не завершен

Высокий уровень запаса европейских газовых хранилищ не является гарантией энергетической безопасности ЕС, передает Bloomberg со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства.   

В ЕС предложили ввести совместные закупки газа на постоянной основе
В Японии предложили создать глобальный резерв природного газа

Авторы публикации подчеркнули, что газовый рынок Европы подвержен рискам нестабильности из-за потенциально высоких цен на энергоносители в предстоящий отопительный период. По данным аналитиков агентства, после введения антироссийских санкций странами Запада на поставки природного газа из России любое похолодание на европейском континенте может привести к "напряженной ситуации" уже в текущем году.  

В издании также добавили, что несмотря на стабилизацию цен на природный газ в Европе, энергетические компании продолжают торговать энергоносителями с премией. Использование таких инструментов говорит о сохранившейся тенденции нестабильности газового рынка, которая в дальнейшем может привести к новому кризису.

Ранее аналитики информагентства Bloomberg сообщили, что страны Европейского союза всерьез рассматривают возможность осуществления совместных закупок природного газа на постоянной основе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ТЭЦ в Германии
ТЭЦ в Германии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.