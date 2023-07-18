Европе предрекли повторение энергетического кризиса

Пик кризиса в ЕС еще не завершен

Высокий уровень запаса европейских газовых хранилищ не является гарантией энергетической безопасности ЕС, передает Bloomberg со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства.

Авторы публикации подчеркнули, что газовый рынок Европы подвержен рискам нестабильности из-за потенциально высоких цен на энергоносители в предстоящий отопительный период. По данным аналитиков агентства, после введения антироссийских санкций странами Запада на поставки природного газа из России любое похолодание на европейском континенте может привести к "напряженной ситуации" уже в текущем году.

В издании также добавили, что несмотря на стабилизацию цен на природный газ в Европе, энергетические компании продолжают торговать энергоносителями с премией. Использование таких инструментов говорит о сохранившейся тенденции нестабильности газового рынка, которая в дальнейшем может привести к новому кризису.

Ранее аналитики информагентства Bloomberg сообщили, что страны Европейского союза всерьез рассматривают возможность осуществления совместных закупок природного газа на постоянной основе.

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