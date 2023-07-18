Собянин открыл обновленный паллиативный корпус Морозовской больницы

Для комфорта семей и детей без сопровождения в отделении предусмотрено всё

Во вторник Сергей Собянин открыл паллиативный корпус Морозовской больницы. Внушительное здание, новейшая техника, современные палаты, где родители могут оставаться вместе с ребёнком. Возможность получить психологическую поддержку. Здесь же взрослые и сами могут научиться помогать детям, прежде чем те вернутся домой.

В этих помещениях практически нет ощущения больницы. Так всё и задумывалось, ведь здесь будут жить маленькие пациенты и их родители. После капитальной реконструкции старинного трёхэтажного корпуса Морозовской больницы в нем разместилось детское отделение паллиативной помощи. И эта помощь - требующая особого терпения, милосердия, благодаря современному оснащению центра будет отвечать всем современным мировым стандартам ухода за тяжелыми больными.

"Помню, ещё когда лет десять назад мы ходили и думали, какой корпус выбрать для паллиативного отделения, паллиативное отделение теснилось тогда в таких условиях, несоответствующих философии хосписа, и мы тогда выбрали вот этот корпус – сказали, территория прекрасная, этажность правильная, коридоры широкие для маломобильных детей, но это оставалось такой мечтой…", - сказала Анн (Нюта) Федермессер.

Паллиативный диагноз ставят, когда пациента нельзя вылечить, но можно продлить жизнь заботой, профессиональным уходом и вниманием. Для комфорта семей и детей без сопровождения в отделении предусмотрено всё.

В комнатах отдыха пациенты могут в уютной почти домашней обстановке проводить время с семьей и принимать гостей. А у родителей, проживающих в стационаре, здесь есть все условия, чтобы посвятить себе время или поработать.

Но главное, в каждой из палат есть специальные многофункциональные комплексы со всем, что может сделать жизнь подопечных отделения легче.

"У нас в наличии есть кровати-трансформеры. Могут обеспечить позиционирование пациента во всех плоскостях. И присаживать, поворачивать на бок любой: право - лево. Потому что ребятишки лежат достаточно долго. Некоторые из них большие, крупные и поднимать их физически тяжело", - рассказал заместитель главврача по анестезиологии и реаниматологии Александр Николишин.

Для пациентов, чей организм не справляется, инновационные жизнеобеспечивающие системы. Это и наркозно-дыхательные аппараты, и мониторы пациента, и аппараты ИВЛ. Правильному обращению с ними и оказанию экстренной помощи обучают и родителей. Как будет устроена работа нового отделения, сегодня увидел Сергей Собянин.

"Здесь будет проходить обучение родителей по оказанию помощи детям, по уходу? Потому что не всю же жизнь они здесь будут находиться. Вы оказываете медпомощь, потом отдаете родителям, чтобы они ухаживали на дому, и это очень важно, чтобы они знали, как это делать", - отметил Собянин.

Развитию паллиативной службы в городе в последние несколько лет уделяют особое внимание, привлекая к открытию новых стационаров и частный бизнес, и благотворительные фонды.

Детскую паллиативную помощь в городе сегодня оказывают на базе трех крупных медучреждений. С открытием отделения в Морозовской больнице количество мест в стационарах увеличилось ещё почти на полсотни.

Татьяна Сидорова, ТВ Центр"

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