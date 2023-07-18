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В Электростали избирают меру пресечения пьяному лихачу

15:08
  • вторник
  • 18 июля 2023

Мужчина насмерть сбил пожилого мужчину

Лавируя среди машин, пешеходы упорно идут через самый опасный участок проспекта Ленина в подмосковной Электростали - здесь уже не раз случались смертельные аварии.

Водители, которые часто здесь ездят, притормаживают. Другие - продолжают нажимать на газ, особенно в состоянии измененного сознания, как это случилось два дня назад. В минувшее воскресенье утром иномарка сбила двоих людей - пожилую женщину и мужчину. Автомобиль проехал между телами, не сбавляя скорость, и скрылся.

91-летняя женщина скончалась на месте, а 55-летнего мужчину госпитализировали. Лихача задержали в тот же день, он был с явными признаками алкогольного опьянения.

"Прокуратура города Электростали взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом", - сообщила Екатерина Короткова, руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области.

Сегодня в городском суде Электростали водителю избирают меру пресечения и будет предъявлено обвинение. Пока идет заседание, по оживленному участку дороги люди продолжают прокладывать свою народную тропу.

Люди, зная о трагедии, продолжают массово нарушать правила дорожного движения и требуют вернуть "зебру" на опасное место.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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