Груженный рельсами состав разломал станцию "Матвеевская"

Пострадавших нет

Вестибюль станции Матвеевская Киевского направления получил этим утром повреждения. Грузовой состав перевозил рельсы, и один из них, сместившись, оказался поперек платформы. Одним концом он начал сносить всё на своем пути. Досталось колоннам, остеклению, информационным табло, проводке. А потом рельс и вовсе закрутился в змеином танце: начал извиваться во все стороны, то скручиваться, то выпрямляться.

В 5 часов утра пассажиров на платформе практически не было, и никто не пострадал. Как уточнили в МЖД, повреждённые конструкции уже убраны, а сама станция работает в обычном режиме. Транспортная прокуратура проводит проверку.



"ТВ Центр"

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