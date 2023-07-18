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Груженный рельсами состав разломал станцию "Матвеевская"

15:04
  • вторник
  • 18 июля 2023

Пострадавших нет

Вестибюль станции Матвеевская Киевского направления получил этим утром повреждения. Грузовой состав перевозил рельсы, и один из них, сместившись, оказался поперек платформы. Одним концом он начал сносить всё на своем пути. Досталось колоннам, остеклению, информационным табло, проводке. А потом рельс и вовсе закрутился в змеином танце: начал извиваться во все стороны, то скручиваться, то выпрямляться.

В 5 часов утра пассажиров на платформе практически не было, и никто не пострадал. Как уточнили в МЖД, повреждённые конструкции уже убраны, а сама станция работает в обычном режиме. Транспортная прокуратура проводит проверку.
 

"ТВ Центр"

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Разрушения на станции "Матвеевская"
Разрушения на станции "Матвеевская"
Товарный поезд на станции "Матвеевская"
Товарный поезд на станции "Матвеевская"
Разрушения на станции "Матвеевская"
Разрушения на станции "Матвеевская"
Разрушения на станции "Матвеевская"
Разрушения на станции "Матвеевская"
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