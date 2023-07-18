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С московских улиц уберут паркоматы

15:08
  • вторник
  • 18 июля 2023

Горожане предпочитают оплачивать парковку через приложение

Москва прощается с паркоматами. Большинство из них уберут с улиц города в ближайшее время. Для многих водителей паркоматы — своего рода атавизм, подавляющее большинство горожан отдаёт предпочтение мобильным приложениям. Уличными автоматами с начала года воспользовался лишь 1% автомобилистов. Непопулярные устройства демонтируют в конце лета, оставив 80 наиболее востребованных.

"Мы развиваем более современные способы оплаты и паркоматы перестали быть популярны. Например, порядка 95% водителей сейчас выбирают для оплаты парковки более удобное приложение "Парковки России", есть и другие способы оплаты: смс, сайт, голосовая оплата. В случае редких сбоев в работе сервиса оплаты мы всегда идем навстречу автомобилистам, находимся на их стороне. Таким образом, потребности в большом количестве паркоматов больше нет", - рассказал Филипп Конюхов, пресс-секретарь "Московского паркинга".

Зоны платной парковки теперь будет проще определить благодаря синей разметке. Пока к нововведению привыкают на 30 улицах, в основном в центре города. До конца года синие линии появятся ещё по 54-м адресам. Однако, в других местах белый пунктир в зоне парковки никто не отменял и там, где он остался, за стоянку по-прежнему нужно платить.

 

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