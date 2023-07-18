Поножи и четки: что нашли археологи в центре Москвы

Артефакты дополнят коллекции музеев Москвы

Поножи, наручи, чётки и горшки! Десятки артефактов находят археологи во время строительных работ в центре столицы. Всё тщательно изучают, что уцелело - реставрируют. Некоторые вещи приходится буквально собирать по крохотным частям. Затем, обновлённые, они дополнят коллекции музеев Москвы. И у каждой находки - своя история.

То, что Москва - рай для археологов, подтверждается ежегодно. Это Шлиману пришлось долго искать Трою, зачитывая Илиаду до дыр и рискуя финансами. А в российской столице, куда ни копни, везде сокровища. Новый археологический сезон, не успев начаться, уже принёс интереснейшие находки.

Причем, речь идёт не о масштабных раскопках, а о наблюдениях за строительством. Во время ремонтно-реставрационных работ в церкви Ильи Пророка на Ильинке, согласно правилам, сделали 15 шурфов. Археологи о многом не мечтали. Слой здесь сильно перекопанный, всё-таки центр Москвы. Но их ждала большая удача.

"Поскольку площадь шурфа небольшая, то и находок не очень много. Зато они совершенно замечательные. И далеко даже не во всех раскопках Москвы мы такие найдем", - рассказала Ольга Глазунова, научный сотрудник института археологии РАН.

Над частью находок в Институте археологии кипит работа. Этот глиняный гость - из века 14-го. Часть уже восстановлена. Больше всего - в 100 метрах от Красной площади - удалось найти красной керамики. Это чисто московские горшки - родом из 15-16 веков. По ним отлично видно, как во времена Ивана Грозного у столичных домохозяек менялась мода на посуду.

"Практически во всех московских семьях были такие горшки разного размера - маленькие, большие, побольше. Эти горошинки - это чисто московская традиция, в других местах этого нет. Зато эта посуда была очень популярна: она красива, она интересна", - рассказала Ольга Глазунова, научный сотрудник института археологии РАН.

Артефакты здесь находят регулярно. Шесть лет назад в нескольких метрах от дома на Биржевой площади обнаружили белокаменную и кирпичную кладку древних построек и более тысячи ценных предметов.

"Латные поножи, латные наручи - это вооружение богатого горожанина", - пояснил археолог Никита Зубарёв.

Люди здесь действительно жили не бедные. И уважаемые. На Ильинке этим летом нашли еще и костяную свирель. Видимо, осталась после певчих Кремля - полтысячелетия назад они жили именно здесь, в Певческой слободе. Куда более ценной в те времена была эта крошечная деревянная бусина. По предположению археологов, она венчала чётки монаха из подворья Афонского монастыря. То, что она уцелела, чудо.

"Эта бусина сохранилась, потому что она из крайне редких пород дерева. Это, видимо, ливанский кедр. Этот монах просто её, как драгоценность, хранил", - говорит Ольга Глазунова.

Из каких дальних странствий монах привёз драгоценные четки? Кто ему играл на свирели и что подавали на стол в этих горшочках? Один из них уже почти готов.

После подробного описания артефакты начнут новую жизнь - в музеях Москвы. Города с древней и такой богатой историей.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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