Три случая менингита выявили в детсаду в Екатеринбурге

Дети в больнице

Трое детей заболели вирусным менингитом в частном детском саду в Екатеринбурге.

Малыши госпитализированы, их состояние оценивается средней степени тяжести. За контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение, передает ТАСС.

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. Специалисты организовали лабораторное обследование с целью выявления возбудителя вируса. Детский сад продезинфицировали и временно закрыли.

Менингит – это инфекционное воспаление мозговых оболочек головного и спинного мозга. Болезнь сопровождается высокой температурой, рвотой, сильной головной болью и сыпью как при ветрянке.

В начале июля Роспотребнадзор по Свердловской области заявил о 15 случаях менингококковой инфекции в регионе, из которых два - летальные.

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