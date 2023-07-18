ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Три случая менингита выявили в детсаду в Екатеринбурге

14:12
  • вторник
  • 18 июля 2023

Дети в больнице

Трое детей заболели вирусным менингитом в частном детском саду в Екатеринбурге.
Россиянам рекомендовали привиться против менингококковой инфекции

Малыши госпитализированы, их состояние оценивается средней степени тяжести. За контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение, передает ТАСС.

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. Специалисты организовали лабораторное обследование с целью выявления возбудителя вируса. Детский сад продезинфицировали и временно закрыли.

Менингит – это инфекционное воспаление мозговых оболочек головного и спинного мозга. Болезнь сопровождается высокой температурой, рвотой, сильной головной болью и сыпью как при ветрянке.

В начале июля Роспотребнадзор по Свердловской области заявил о 15 случаях менингококковой инфекции в регионе, из которых два - летальные.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Врачи инфекционного отделения больницы
Врачи инфекционного отделения больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.