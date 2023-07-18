ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

PAP: постпреды ЕС согласуют расширение санкционного списка против России

14:19
  • вторник
  • 18 июля 2023

В черный список попадут новые фамилии

Европейский союз 19 июля может сообщить о внесении новых фигурантов в санкционный список в отношении России. Об этом во вторник, 18 июля, рассказали информированные источники.
Великобритания ввела санкции против Любимовой и Кравцова

По сообщению агентства РАР, санкционный список, "вероятно, будет расширен на несколько позиций". В него хотят включить ряд физических и юридических лиц, "ответственных за дезинформационную деятельность".

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что хотя санкций против России было введено намного больше, чем в 2014 году, их эффективность низка. По мнению политика, это объясняется тем, что есть различные способы обхода ограничений, а многие государства сохраняют торговые отношения с Россией.

Москва не оставляет недружественный действия Запада без соответствующей реакции. Российское Министерство иностранных дел в ответ на 11-й пакет санкций ЕС расширило список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Кремль
Кремль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.