В черный список попадут новые фамилии

Европейский союз 19 июля может сообщить о внесении новых фигурантов в санкционный список в отношении России. Об этом во вторник, 18 июля, рассказали информированные источники.

По сообщению агентства РАР, санкционный список, "вероятно, будет расширен на несколько позиций". В него хотят включить ряд физических и юридических лиц, "ответственных за дезинформационную деятельность".

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что хотя санкций против России было введено намного больше, чем в 2014 году, их эффективность низка. По мнению политика, это объясняется тем, что есть различные способы обхода ограничений, а многие государства сохраняют торговые отношения с Россией.

Москва не оставляет недружественный действия Запада без соответствующей реакции. Российское Министерство иностранных дел в ответ на 11-й пакет санкций ЕС расширило список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию России.

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