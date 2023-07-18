В Польше избавились от излишков украинского зерна

Варшава распределила около 4,5 тонн зерна

Польским властям удалось избавиться от излишков украинского зерна. Об этом в эфире Польского радио заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

"Нам удалось взять ситуацию с зерном под контроль", - заявил Телус.

При этом чиновник подчеркнул, что всего за четыре месяца работы сотрудникам профильного ведомства удалось распределить порядка 4,5 тонн украинского зерна. По его словам, ключевая цель министерства заключалась в полном освобождении зерновых хранилищ перед сбором нового урожая.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция европейских стран бессовестна. По его словам, Россия в отличие от Европы не только выполняла обязательства зерновой сделки, но и неоднократно продлевала договоренности.

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