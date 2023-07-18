WP: США недовольны тактикой и результатами контрнаступления ВСУ

Киеву нечем похвастаться на поле боя

Соединенные Штаты считают, что Киеву не удается провести крупномасштабные операции, которые могут обеспечить прорыв в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как пишет The Washington Post со ссылкой на западных экспертов и политиков, ВСУ придерживались подхода, основанного на истощении "транспортных и логистических объектов в тылу российских позиций" вместо проведения так называемых общевойсковых операций, что предполагает скоординированные маневры больших групп танков, бронетехники, пехоты, артиллерии и иногда авиации.

Пять недель ВСУ "пытаются ослабить российскую оборону артиллерийскими и ракетными залпами, а также отправляют небольшие группы саперов на обширные минные поля". Прогресс при этом настолько мал, что вызывает опасения в США и других странах Запада.

Ранее консультант лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади заявил, что отсутствие опыта в осуществлении крупномасштабных операций привело к катастрофическим потерям ВСУ в ходе контрнаступления. Аналитик подчеркнул, что ключевая ошибка украинского контрнаступления заключается в неспособности украинской армии действовать синхронно на поле боя.

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