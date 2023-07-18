Песков назвал удары по порту в Одессе возмездием за Крымский мост

Это ответ Москвы па теракт

Ночные удары высокоточным оружием по объектам портовой инфраструктуры в Одессе - удары возмездия за Крымский мост.

Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Минобороны России отчиталось об ударах по объектам ВСУ, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров. Мишенью для ударов стали места изготовления таких катеров в районе Одессы. Кроме того, ВС России уничтожили хранилища топлива в районах Николаева и Одессы, с которых осуществлялось обеспечение украинской военной техники горючим.

В ночь на 17 июля украинские надводные дроны ударили по Крымскому мосту. В результате взрыва было повреждено дорожное полотно, однако опоры конструкции выстояли. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

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