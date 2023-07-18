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Бундесвер закупит боеприпасов на 1,3 млрд евро

15:05
  • вторник
  • 18 июля 2023

Это несколько сотен тысяч снарядов

Крупнейший производитель военной техники Германии Rheinmetall получил два новых заказа от Бундесвера на производство 155-мм артиллерийских снарядов на сумму порядка 1,3 млрд евро, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление немецкого оборонного концерна Rheinmetall.

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"Бундесвер поручил Rheinmetall поставить партию боевых и учебных боеприпасов для артиллерийских войск на общую сумму около 1,3 млрд евро", - говорится в заявлении.

В пресс-службе оборонного концерна подчеркнули, что истощение оборонно-промышленного комплекса ФРГ в связи с регулярными поставками тяжелых вооружений на Украину привело к получению Rheinmetall крупных заказов на производство артиллерийских снарядов. Уточняется, что всего концерн произведет несколько сотен тысяч боеприпасов разных типов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае строительства нового танкового завода на территории Украины ВС России нанесут сокрушительный удар по местам дислокации ключевых военных заводов страны.

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