Гороскоп на сегодня, 19 июля, для всех знаков зодиака

Водолеев ждут сюрпризы в личной жизни, а Козерогов звезды порадуют деньгами

Овны

День шикарных возможностей для творческих представителей знака и тех, кто озабочен темой детей. А еще сегодня вы можете купить себе отличные обновки, изменить прическу или даже имидж.

Тельцы

День семьи – именно сегодня звезды рекомендуют устроить совет с близкими по важным вопросам, позвонить родителям. Их советы и поддержка придадут сил и уверенности.

Близнецы

Все самое хорошее сегодня придет в вашу жизнь через общение. Не отказывайтесь от встреч и будьте открыты для новых знакомств – это время не будет потрачено зря.

Раки

Новая тема в финансовом секторе ждет вас. Что это будет – новая работа, выгодное предложение или коммерческая идея – неизвестно, но присмотритесь к ней обязательно!

Львы

Многообещающее соединение Луны и Меркурия в вашем знаке сулит прекрасные шансы! У вас появится идея или новые возможности для того, чтобы стать популярнее.

Девы

Для вас этот день связан с глубоко личными темами. Вам удастся разобраться в том, что мешает развиваться, чего не хватает для уверенности в себе и открытости миру.

Весы

День коллективных энергий. Звезды включают зеленый свет тем, кто хочет организовать совместный проект с друзьями или вступить в группу единомышленников.

Скорпионы

Звезды не оставят вас не у дел – в ближайшее время придут новые предложения. Нужны они вам или нет решайте сами, возможно, вы оцените нынешнее место работы.

Стрельцы

Не отмахивайтесь от информации, которая поступит сегодня. Активный Меркурий подскажет, где вам побывать, чему поучиться, как еще расширить свои горизонты.

Козероги

Звезды порадуют вас деньгами, причем зарабатывать их напрямую не нужно. Вы получите компенсацию, грант, пособие или алименты, если готовы заниматься этим.

Водолеи

В личной жизни – сюрпризы, приятное волнение, разговоры, признания. Деловым представителям знака повезет в поиске толковых сотрудников, инвесторов или ответственных партнеров.

Рыбы

Если вы не знаете, как снизить нагрузку и начать успевать все, вам стоит заняться тайм-менеджментом. Сегодня придут вполне подходящие идеи на этот счет.

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