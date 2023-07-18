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Минздрав изъявил готовность обсудить запрет абортов в частных клиниках

15:19
  • вторник
  • 18 июля 2023

Также ведомство поддерживает ограничение продажи препаратов для прерывания беременности

Министерство здравоохранения России готово обсуждать идею сохранения возможности проведения абортов только в государственных медицинских учреждениях, исключив из процесса частные клиники. Об этом во вторник, 18 июля, рассказал руководитель ведомства Михаил Мурашко.

Глава Минздрава назвал сокращение числа абортов ключевой задачей, над решением которой трудится его ведомство. Он отметил, что "сегодня количество абортов за последние годы сократилось в разы, но резерв еще есть".

По мнению Мурашко, тема приоритизации прерывания беременности только в государственных лечебных учреждениях заслуживает внимания, сообщает "Интерфакс".

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова, курирующая в кабмине здравоохранение и социальный сектор, рассказала о позитивной динамике снижения абортов. По ее словам, в ближайшие три года население России может увеличится на 9 миллионов человек. Для поддержки материнства и детства разработана специальная государственная программа.

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