Госдума приняла закон о кредитных каникулах в трудной жизненной ситуации

Это касается потребительских и автомобильных кредитов

Государственная дума России во вторник, 18 июля, приняла во втором и третьем чтениях закон о предоставлении гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, права на льготный период исполнения обязательств по кредитному договору для восстановления платежеспособности.

Речь в документе идет об автокредитовании и потребительских кредитах. Величину кредита для предоставления каникул предлагается установить его в размере 1,6 млн рублей по автокредитам, обеспеченным самой машиной, и 450 тысяч рублей для потребкредитов.

Получить каникулы можно будет тем, у кого доход сократился более чем на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом, рассчитанным за предыдущий год, сообщает ТАСС.

Ранее глава государства Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о возможности введения в стране кредитных каникул на время декретного отпуска. В перечне поручений для правительства говорится о возможном наделении таких россиян правом обратиться к кредитору с требованием об изменении условий ипотечного жилищного кредита (займа) в части, касающейся приостановления исполнения заемщиком своих обязательств либо уменьшения размера платежей на период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком.

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