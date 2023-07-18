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Польша отказала Украине в помощи после прекращения зерновой сделки

15:16
  • вторник
  • 18 июля 2023

Варшава выступает за неприкосновенность внутреннего рынка страны

Польские власти выступают против открытия рынка для украинского зерна после прекращения черноморской инициативы. Об этом в ходе очередного брифинга заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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"Мы можем сыграть конструктивную роль, но нас не будут принуждать к тому, чтобы открыть наш рынок во вред интересам польского фермера", - завяил Моравецкий, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что власти Польши занимают крайне жесткую позицию в отношении неприкосновенности внутреннего рынка страны. По его словам, американские власти должны самостоятельно разработать приемлемый механизм экспорта украинского зерна.

Он также добавил, что польская сторона будет прикладывать все усилия для предотвращения глобального продовольственного кризиса.

Ранее министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что польские власти избавились от излишков украинского зерна. По его словам, за четыре месяца работы сотрудникам профильного ведомства удалось распределить порядка 4,5 тонн зерна.

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