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Российская ПВО сбила за сутки более 40 украинских беспилотников

15:28
  • вторник
  • 18 июля 2023

Уничтожено три склада боеприпасов ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за сутки 43 беспилотных летательных аппарата. Дроны сбили в Харьковской области, над территорией ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Также, по данным генерала, ПВО перехватила три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, выпущенные ВСУ. Российская артиллерия, в свою очередь, поразила скопления украинской живой силы и техники в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Орехов Запорожской области.

Кроме того, в Запорожской области уничтожены три склада боеприпасов 23-й и 33-й механизированных бригад ВСУ. Ликвидированы свыше двухсот украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, а также пушка Д-44.

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