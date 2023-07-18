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Глава Саратовской области доложил Путину о ситуации в регионе

17:57
  • вторник
  • 18 июля 2023

Губернатор рассказал о приросте промышленного и сельхозпроизводства

Социально-экономическое развитие Саратовской области Владимир Путин обсудил сегодня с главой региона Романом Бусаргиным. Губернатор доложил о приросте промышленного и сельхозпроизводства, а также об увеличении инвестиций в основной капитал.

Он особо отметил - региону удалось провести импортозамещение по 37 видам товаров, 12 из которых - в авиационной и радиоэлектронной промышленности.

Бусаргин попросил поддержки в создании в Саратове федерального центра беспилотных авиационных систем. Президент пообещал дать соответствующее поручение правительству. Глава государства также обратил внимание обозначить проблемы, которые есть в регионе, которые необходимо решать.

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