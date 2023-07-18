США, Азия и Европа изнемогают от аномальной жары

Около 50 градусов по Цельсию ожидаются на Сардинии и Сицилии

Германии нужна сиеста. Именно с таким утверждением выступил министр здравоохранения страны Карл Лаутербах в связи с установившейся аномальной жарой. А в 20 городах Италии, где сиеста обычное дело, объявлено метеопредупреждение наивысшего красного уровня. Даже в Апеннинских горах на высоте выше тысячи метров столбики термометров поднялись выше 30 градусов. Как результат, растет потребление электроэнергии, но "зеленой" генерации не хватает. Смогут ли выкрутиться из этой ситуации европейские правительства в отсутствии доступного российского газа?

США, Азия и Европа изнемогают от адской жары, которой не было никогда. В Китае побит рекорд. В одной из провинций этой страны температура превысила 50 градусов. Немногим отстает и европейский юг, где свирепствует антициклон, которому дали название "Цербер". Там под 40. И климатологи говорят, что это явно не предел.

В Греции и Турции полыхают масштабные лесные пожары, уничтожающие не только деревья, но и дома местных жителей. Гибнут животные. Мелеют реки. Ученые предупреждают, что нынешняя ситуация может оказаться куда хуже той, что европейский континент переживал в прошлом году. А тогда от аномальной жары в Евросоюзе погибли по меньше мере 60 тысяч человек.

В настоящее время необычайно жаркая температура сохраняется в Афинах, Риме и Мадриде. Однако новая волна тепла из Северной Африки, названная уже в честь Харона — мифического греческого божества, который перевозит души мертвых в подземное царство, может обновить рекорд тепла сразу в нескольких регионах Европы. Пиковые значения около 50 градусов по Цельсию ожидаются на Сардинии и Сицилии. Впрочем, к приходу аномальной жары также готовятся и в более северных регионах Евросоюза.

В мае и июне поверхность морей нагрелась сильнее, чем когда-либо в это время года, говорят ученые. Одновременно с этим сократилась площадь льдов в Антарктике. Причем так, как никогда раньше. Обычно у побережья Колумбии, Эквадора, Перу вода намного холоднее, чем на западе — у Индонезии и Юго-Восточной Азии. Во время Эль-Ниньо разница сокращается. И этого вполне достаточно, чтобы повлиять на погоду на обоих краях океана и даже далеко за его пределами. Например, в 2015 году из-за этого явления зацвела пустыня "Атакама", где вообще-то дожди выпадают нечасто. Вот и нынешнюю аномальную жару теоретически можно объяснить данным фактом, говорят во всемирной метеорологической ассоциации.

"С вероятностью 98 процентов ближайшие пять лет окажутся самыми жаркими за всю историю наблюдений. А в период с 2023-го года по 2027-й средняя температура на планете с вероятностью 66 процентов на полтора градуса превысит доиндустриальную отметку", - пишут СМИ.

На этом фоне экологи с новой силой призывают развивать альтернативную энергетику. Однако пока это не приносит нужного эффекта. Особенно это чувствует в такие кризисные ситуации, как сейчас. Те же ветровые генераторы покрывают лишь десять процентов потребностей всего Евросоюза. ГЭС испытывают проблемы из-за обмеления рек. А увеличение температуры воды в них лишает возможности охлаждать реакторы АЭС. В той же Франции из-за это были вынуждены остановить сразу несколько станций. Раньше все эти потери компенсировались российским газом. Однако от поставок из нашей страны большинство европейских стран практически отказались. А того голубого топлива, что завозят из других государств, во-первых, мало. Во-вторых, стоит оно в разы дороже.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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