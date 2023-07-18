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В Крыму назвали отказ США считать Крымский мост российским абсурдом

15:49
  • вторник
  • 18 июля 2023

Крым является неотъемлемой частью России с 2014 года

Заявления американских политиков об отказе считать Крымский мост российским являются не только абсурдом, но и попыткой оправдания террористических действий киевского режима. Об этом в интервью информагентству РИА Новости заявил заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.

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"Все их аргументы абсурдны и являются дешевой попыткой американцев оправдать террористическую выходку киевского режима", - заявил Шонус.

При этом депутат подчеркнул, что полуостров Крым с 2014 года является неотъемлемой частью России. По его словам, высказывания отдельных представителей политического руководства США относительно статуса полуострова не имеют ничего общего с реальностью.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что позиция американских властей о невозможности нанесения ВСУ атак по территории России не относится к теракту на Крымском мосту, поскольку полуостров является "украинской землей".

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