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В ВС России увеличат поставки истребителей пятого поколения

15:41
  • вторник
  • 18 июля 2023

Россия продолжает спецоперацию

Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 18 июля, провел заседание Координационного совета по обеспечению потребностей ВС России, других войск, воинских формирований и органов.
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Глава кабмина подчеркнул, что за время работы совета были существенно расширены объемы выпуска по всем позициям, налажено производство хорошо зарекомендовавших себя образцов и расширяются мощности по новым изделиям.

Планируется увеличить объемы поставок в армию истребителей пятого поколения. В конце июня авиастроители передали Министерству обороны очередную партию новых самолетов Су-35С, уже изготавливаются следующие машины, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков рассказал, что госкорпорация вдвое нарастила выпуск боевых самолетов Су-30, Су-34 и Су-35 для поставок Министерству обороны России. Он подчеркнул, что в компании готовы и дальше наращивать объемы — "все будет зависеть от того, что нам будет заказывать Министерство обороны".

Министр обороны России Сергей Шойгу 11 июля проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях Татарстана. В частности, генералу армии доложили о производстве различных модификаций военно-транспортного вертолета Ми-8 и легких вертолетов "Ансат".

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