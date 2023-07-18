В Энергодаре поймали шпиона Украины

Он способствовал нанесению ударов ВСУ по позициям ВС России

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Запорожской области пресекли в Энергодаре деятельность местного жителя, который передавал координаты позиций российских военнослужащих, охраняющих Запорожскую атомную электростанцию.

Как уточнили в ведомстве, мужчина собирал координаты позиций военнослужащих российского Министерства обороны, осуществляющих охрану и защиту Запорожской атомной электростанции.

Затем он передавал эти сведения своему родственнику, проходящему службу в артиллерийском подразделении Министерства обороны Украины на запорожском направлении.

Задержанный своими действиями помог ВСУ нанести удары по российским позициям, в результате которых погибли и были ранены военнослужащие ВС России, сообщает ТАСС.

Ранее в Курской области была пресечена преступная деятельность россиян, которых подозревают в сборе и передаче Украине сведений о российских военных объектах. Диверсанты передавали Вооруженным силам Украины информацию для нанесения ударов в районах погрузки, содержания и путей следования военной техники ВС России.

До того в аэропорту Екатеринбурга задержали обвиняемого в государственной измене уроженца Украины с российским гражданством. Он проживал за рубежом и переводил денежные средства ВСУ, которые потом шли на приобретение оборудования спутниковой связи в интересах украинской артиллерии.

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