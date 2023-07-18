ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Энергодаре поймали шпиона Украины

15:54
  • вторник
  • 18 июля 2023

Он способствовал нанесению ударов ВСУ по позициям ВС России

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Запорожской области пресекли в Энергодаре деятельность местного жителя, который передавал координаты позиций российских военнослужащих, охраняющих Запорожскую атомную электростанцию.
Погранслужба Белоруссии перехватила украинский шпионский дрон

Как уточнили в ведомстве, мужчина собирал координаты позиций военнослужащих российского Министерства обороны, осуществляющих охрану и защиту Запорожской атомной электростанции.

Затем он передавал эти сведения своему родственнику, проходящему службу в артиллерийском подразделении Министерства обороны Украины на запорожском направлении.

Задержанный своими действиями помог ВСУ нанести удары по российским позициям, в результате которых погибли и были ранены военнослужащие ВС России, сообщает ТАСС.

Ранее в Курской области была пресечена преступная деятельность россиян, которых подозревают в сборе и передаче Украине сведений о российских военных объектах. Диверсанты передавали Вооруженным силам Украины информацию для нанесения ударов в районах погрузки, содержания и путей следования военной техники ВС России.

До того в аэропорту Екатеринбурга задержали обвиняемого в государственной измене уроженца Украины с российским гражданством. Он проживал за рубежом и переводил денежные средства ВСУ, которые потом шли на приобретение оборудования спутниковой связи в интересах украинской артиллерии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.