Тропический ливень затопил центральные улицы Москвы

МЧС предупреждает, что непогода продержится до утра 19 июля

Обрушившийся на столицу ливень вызвал подтопление центральных улиц Москвы. В частности, на улице Новый Арбат водителям пришлось толкать свои автомобили. На дорогах в результате образовались пробки.

Telegram-канал "Осторожно, Москва" показал снятые очевидцем кадры. Он наблюдал, как желтые "Жигули" погрузились в воду по ступицы. Владельцу пришлось выйти из машины и толкать ее. Такой же способ передвижения выбрали и другие автомобилисты.

МЧС еще утром предупредило москвичей, что на столицу надвигается гроза с градом. По данным ведомства, ухудшение погоды в виде краткосрочных дождей с ливнями и грозами, а также градом ожидается в Москве с 16:00 18 июля по 11:00 19 июля. Ветер также усилится, будет дуть с юго-запада со скоростью 17-20 метров в секунду.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"