В их числе как граждане США, так и украинские академики

Российское военное ведомство назвало имена граждан Украины и США, которые занимались разработкой биологического оружия на украинской территории. Новую информацию обнародовал на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Как пояснил генерал, речь идет о людях, связанных с работой Украинского научно-технического центра в рамках военно-биологической деятельности США на территории Украины. Биологические проекты разрабатывались в интересах Пентагона.

Сведения, о которых шла речь на брифинге, Минобороны получило из документов, которые попали в распоряжение ведомства за время спецоперации на Украине. По данным Кириллова, генеральный директор компании Wooden Horse Strategies, директор фонда "Украина 3000" Марина Антонова занималась исследованиями, связанными с усилением функций опасных патогенов. Также она отвечала за испытания лекарственных препаратов на населении Украины и военнослужащих ВСУ.

Как сообщил генерал, причастны к этой деятельности и проживающий в Киеве учредитель и исполнительный директор компании Wooden Horse Strategies, старший сотрудник Евразийского центра НПО "Атлантический совет" Брайан Меффорд, а также директор по государственным отношениям Wooden Horse Strategies Тарас Бык.

Информационным сопровождением работ занимался старший заместитель исполнительного директора УНТЦ Николай Любив. Он также отвечал за сокрытие информации о руководящей роли американских исследователей в деятельности биологических лабораторий Украины. Реализацию военно-биологической программы США курировал академик Национальной академии наук Украины Борис Гринев. Ему помогал экс-замминистра образования и науки Украины, бывший член руководящего совета УНТЦ Максим Стриха.

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