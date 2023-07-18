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ЕС попросил суд в Гааге арестовать Лукашенко

17:17
  • вторник
  • 18 июля 2023

Белоруссию обвиняют в нелегальном вывозе детей

Европейский союз должен добиться ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко. С таким призывом обратился к ЕС комитет по иностранным делам в Европарламенте.

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В заявлении ЕП указано, что Белоруссия, якобы, несет ответственность за совершенные на Украине преступления и причиненный ущерб. Также "режим Лукашенко" обвиняют в нелегальном вывозе детей из зоны боевых действий.

Авторы инициативы призывают институты ЕС принять все необходимые меры для запуска уголовного преследования политических и военных лидеров Белоруссии – которые, по версии еврочиновников, "ответственны за преступления против человечности и геноцид". Такие же обвинения ранее выдвинул МУС в адрес президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, напоминает ТАСС.

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