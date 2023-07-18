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Стали известны главные жертвы теплового взрыва в Сахаре

17:46
  • вторник
  • 18 июля 2023

Самыми уязвимыми оказались страны Ближнего Востока

Основными жертвами теплового взрыва в пустыне Сахара станут Саудовская Аравия и Кувейт. Уязвимы также Ирак и Сирия, заявил руководитель департамента метеорологии Ливана Мохаммед Канж.

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По словам ливанского синоптика, больше всего от высоких температур пострадают Саудовская Аравия, южный Иран и Кувейт. Там температура воздуха превысит 45 градусов в тени. Не легче придется и жителям Ирака и Сирии, где воздух раскалится до 44 градусов в тени, заявил метеоролог телеканалу НТВ.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд успокоил россиян. По его данным, жара из Сахары не дойдет до России. Вильфанд утверждает, что такая волна тепла в пустыне — явление региональное. Так, в результате теплового взрыва в Сахаре жара в южных государствах Европы в ближайшие температура воздуха может достичь рекордных 50 градусов Цельсия.

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