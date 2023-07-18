В Уфе пройдет отраслевой форум "Дни Ритейла в Приволжье"

В деловой программе примут участие порядка 100 спикеров

С 23 по 25 августа 2023 года в Уфе состоится межрегиональный форум "Дни ритейла в Приволжье". Мероприятие организовано Министерством промышленности и торговли РФ, Правительством Республики Башкортостан и Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла.

В деловой программе форума примут участие около 100 спикеров, запланированы сессии по направлениям логистика, маркетинг, СТМ, e-com, HoReCa, малоформатная торговля и туризм. В рамках форума будет организована выставочная экспозиция технологий и решений для розничной торговли.

Более подробная информация доступна на портале ufa2023.retaildays.ru.

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