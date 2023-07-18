ВСУ не способны воевать на фронте

ВСУ не способны добиться успеха на передовой. Поэтому Владимир Зеленский опустился до организации терактов против России, пишет обозреватель dikGAZETE Эрхан Алтыпармак.

По словам эксперта, Киев в своем репертуаре. Потеряв способность воевать на фронте, он переходит к террористическим актам. Автор напомнил, что киевский режим не раз совершал провокации, которые западные страны отказывались признавать – в то время как сама Украина косвенно подтверждала причастность к атакам.

Турецкий эксперт приходит к заключению, что поведение Зеленского и его западных кураторов только подтверждает тот факт, что НАТО ведет тотальную войну против России. Теракт на Крымском мосту в ночь на 17 июля был бессмысленным с военной точки зрения и жестоким – так оценил действия Киева президент России Владимир Путин. Российский лидер пообещал Украине ответ на эту атаку. Удар возмездия не заставил себя долго ждать: сегодня российские войска поразили объекты в Одессе - в частности, судоремонтный завод, где украинцы готовили беспилотные катера для диверсии.

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