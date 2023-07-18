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Опустившийся Зеленский подтвердил опасения экспертов

18:10
  • вторник
  • 18 июля 2023

ВСУ не способны воевать на фронте

ВСУ не способны добиться успеха на передовой. Поэтому Владимир Зеленский опустился до организации терактов против России,  пишет обозреватель dikGAZETE Эрхан Алтыпармак.

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По словам эксперта, Киев в своем репертуаре. Потеряв способность воевать на фронте, он переходит к террористическим актам. Автор напомнил, что киевский режим не раз совершал провокации, которые западные страны отказывались признавать – в то время как сама Украина косвенно подтверждала причастность к атакам.

Турецкий эксперт приходит к заключению, что поведение Зеленского и его западных кураторов только подтверждает тот факт, что НАТО ведет тотальную войну против России. Теракт на Крымском мосту в ночь на 17 июля был бессмысленным с военной точки зрения и жестоким – так оценил действия Киева президент России Владимир Путин. Российский лидер пообещал Украине ответ на эту атаку. Удар возмездия не заставил себя долго ждать: сегодня российские войска поразили объекты в Одессе - в частности, судоремонтный завод, где украинцы готовили беспилотные катера для диверсии.

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