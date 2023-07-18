Акция "Культурная суббота. Игры народов России" пройдет в июле

В этом году акция посвящена традиционным детским играм

С 24 по 30 июля на портале "Культура для школьников.РФ" состоится ежегодная акция "Культурная суббота. Игры народов России детям", направленная на популяризацию традиций народов России.

В этом году акция посвящена традиционным детским играм. Школьники смогут познакомиться со старинными играми разных регионов России: Донецкой Народной Республики, Республики Мордовии, Республики Карелии, Карачаево-Черкесской Республики, Чукотского автономного округа, Воронежской и Вологодской областей, а также проявить свои творческие и организационные способности, присоединившись к акции.

Для участия в акции необходимо создать собственный видеоролик с традиционными играми своего региона, опубликовать его на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" и поставить хештег #игрыкдш.

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