Прокуратура выясняет причины массового отравления подростков на Кубани

Госпитализированы 12 детей и их тренер

Причины массового отравления подростков на базе отдыха в Туапсинском районе выясняет прокуратура Краснодарского края. В больницу попали 12 детей и их тренер.

Как выяснилось, группа подростков в составе 21 человека во главе с тренером разместилась на местной базе отдыха. Спортсмены проигнорировали введенный властями из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки запрет на купание в Черном море.

После водных процедур у детей появилась тошнота, поднялась температура. 12 подростков и их тренер были госпитализированы. Сейчас их состояние удовлетворительное. Сотрудники Роспотребнадзора проводят анализ взятых проб. Не исключено, что появятся вопросы к владельцам базы отдыха, передает "Интерфакс".

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