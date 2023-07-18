РСТ: ситуация с поездками в Крым нормализуется

Скоро начнутся восстановительные работы

Ситуация с поездками в Крым нормализуется. Сегодня об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. После террористической атаки Киева на Крымский мост движение автомобилей частично восстановлено - легковушки едут по одной из полос в реверсивном режиме. Кроме того, с сегодняшнего дня начали курсировать дополнительные пригородные поезда по маршруту Керчь-Анапа. Совсем скоро начнутся восстановительные работы на поврежденном участке моста.

Колонны по 50 автомобилей двигаются в сопровождении экипажей ДПС через Керченский пролив практически без остановок. Туристам помогают волонтёры - раздают воду. Водители к задержкам в пути относятся с пониманием и без негатива.

Ночью специалисты завершили диагностику поврежденной части моста. Подтвердили прочность конструкции. Уцелевший пролёт проверили дополнительно, вдоль участка восстановили искусственное освещение. Сейчас проезд открыт только для легкового транспорта, который тщательно досматривают.

Транспортные потоки со стороны полуострова разделяются на две части. В левой полосе автомобили, которые направляются на Крымский мост, правая полоса свободна для тех, кто едет на станцию Керчь Южная. Многие пользуются железнодорожным транспортом, оставляя автомобили на станции Тамань или Анапа, и пересекая Керченский пролив на поезде. А уже здесь пересаживаются на такси или автобусы и продолжают свое путешествие по черноморскому побережью.

Поезда уже ходят по графику. Сегодня дополнительно запущены два состава сообщением Керчь-Анапа. Ведь желающих отдохнуть в Крыму все больше. Еще один вариант – автобус. Сегодня восстановили сообщение между Ростовской областью и Крымом через новые регионы.

Водителей легкового транспорта просят воздержаться от проезда на пароме, чтобы не занимать место фур. Но никому не отказывают. Перевозят даже велосипедистов.

Поврежденные пролёты поочерёдно заменят. Стоимость ремонта – более миллиарда рублей – потребуется дополнительная инфраструктура. В частности, придётся возвести временный мост протяженностью 250 метров для подхода большегрузных кранов. Вице-премьер Марат Хуснуллин уже озвучил сроки восстановления. Один пролёт заменят к 15 сентября. Другой к ноябрю.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"