Активные наступательные действия российские войска ведут на нескольких участках

Новости из зоны проведения специальной военной спецоперации. Российские военные отразили все атаки ВСУ на нескольких направлениях. Только на Донецком потери противника составили порядка 400 человек. Ну а минувшей ночью наши вооружённые силы нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам в районе Одессы и Николаева, где готовились террористические акты против России.

Украинские силы противовоздушной обороны, конечно, старались сбить российские крылатые ракеты. Однако взрывы на земле свидетельствуют о том, что все попытки оказались безуспешными. Согласно данным объективного контроля, которые озвучили в нашем Минобороны, возле Николаева и Одессы уничтожены хранилища с топливом общим объёмом порядка 70 тысяч тон.

Сообщается, что танковые подразделения ВСУ предприняли сегодня очередную попытку пойти в атаку возле населенного пункта Орехов. Это Запорожское направление. В результате заградительного огня артиллерии и авиации уничтожены как минимум два американских броневика "Брэдли".

Активные наступательные действия российские войска ведут на нескольких участках: вдоль линий Купянск-Сватово, Авдеевка-Донецк, а также возле Артемовска и Кременнной. Поступает информация, что в окрестностях шахты Трудовская прорвана украинская линия обороны и российским подразделениям удалось продвинуть более чем на километр.

Возле столицы ДНР за сутки отражены 12 украинских атак. Потери противника внушительные. Что касается иностранной техники, это три польские самоходки "Краб", американская гаубица М777. Также ликвидированы порядка 400 украинских военнослужащих. Целое отделение ВСУ предпочло сдаться. Они вышли к российским солдатам и попросили медицинской помощи.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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