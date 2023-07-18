Вашингтон выделит Киеву $250 млн на поддержку сельского хозяйства

США решили поощрить киевский режим после выхода России из зерновой сделки

В Евросоюзе в который раз провели инвентаризацию и поняли: нехватка боеприпасов на континенте дошла до критической отметки. Страны ЕС не в состоянии заботиться о собственной безопасности - что уж говорить о другом государстве. Но верхушка НАТО требует от участниц альянса нарастить силы повышенной готовности. Вот только для того, чтобы увеличить производство боеприпасов до необходимого уровня, потребуются годы.

Боеприпасы заканчиваются даже у Вашингтона. Официальные лица в США заявляют: у Пентагона есть так называемый резерв на случай чрезвычайной ситуации. И разбросан он по всему миру. Количество запасов, конечно, секрет. Да и американское Минобороны не стремится с ними расставаться. И если верить информации журналистов CNN, Соединённые Штаты, продолжая поставлять боеприпасы Киеву, по сути, рубят сук, на котором сидят.

"США решили направить на Украину кассетные боеприпасы, чтобы в то же время смягчить потенциальную нехватку, обеспечив Киев запасом американского оружия, которое до сих пор не использовалось. Но поскольку кассетные боеприпасы могут представлять долгосрочную опасность для гражданского населения, их передача Украине предназначена только как временная мера, пока не будет произведено больше унитарных снарядов", - пишут СМИ.

По данным Пентагона, США на сегодняшний день предоставили Украине одних 155-миллметровых артиллерийских снарядов более двух миллионов штук. Киев при этом продолжает буксовать с контранступлением, что, очевидно, не устраивает ни Вашингтон, ни его союзников. Впрочем, на публике администрация Байдена на любые провокационные вопросы касательно военной тактики украинской армии предпочитает реагировать максимально обтекаемо.

"С нашей точки зрения, очевидно, у русских было время окопаться, укрепиться и расставить мины. Я знаю, что украинцы были готовы к тому, что этот процесс будет трудным. Им ещё предстоит задействовать все имеющиеся в их распоряжении военные подразделения, включая те, которые были подготовлены силами НАТО за последний год. Поэтому, я бы сказал, что контрнаступление только начинается", - заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

В качестве доказательства неиссякаемой поддержки Вашингтона Киев вот-вот получит очередной пакет финансовой помощи. Украине выделят 250 миллионов долларов на поддержку сельского хозяйства. Так США решили поощрить киевский режим после выхода России из зерновой сделки. А вот выступающие в авангарде русофобии соседи Украины пока следовать примеру своих старших товарищей не спешат.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не собирается снимать запрет на импорт украинского зерна и запускать его на свой рынок.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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