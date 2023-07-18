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Власти ЮАР заявили об "огромном давлении" со стороны Запада

19:39
  • вторник
  • 18 июля 2023

Их вынуждают выбрать сторону в конфликте на Украине

Южную Африку вынуждают выбрать сторону в конфликте на Украине. Однако Претория не прогнется под огромным давлением, которое оказывает на нее Запад, заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

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Машатиле подчеркнул, что Африканский национальный конгресс хотел бы твердо подтвердить свою позицию, которую он отстаивает больше года, самого начала конфликта. Африканские государства - за прекращение огня на Украине, заявил вице-президент на встрече местных политических партий по вопросу БРИКС.

Южноафриканский политик добавил, что политические партии ЮАР полностью поддерживают мирную инициативу по Украине, предложенную президентом республики Сирилом Рамафосой. Представительная делегация африканских лидеров в июне встречалась в Москве с президентом России Владимиром Путиным, тогда российского лидера и ознакомили с мирным планом, передает РИА Новости.

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