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Президент ЮАР отказался объявлять войну России

20:20
  • вторник
  • 18 июля 2023

Рамафоса не будет арестовывать Путина

Конституционные обязательства президента ЮАР - защищать национальный суверенитет, мир и безопасность республики. Объявление войны России путем ареста ее президента Владимира Путина было бы верхом безрассудства, заявил президент Южно-Африканской Республики.

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Сирил Рамафоса прокомментировал требование Международного уголовного суда в отношении российского лидера, сообщает Bloomberg. МУС выдал ордер на "арест" Путина, которого ждут с визитом в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа, на саммит БРИКС.

Суд в Гааге выдал ордер на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного при главе государства по правам ребенка Марии Львовой-Беловой 17 марта. МУС утверждает, что речь идет о якобы "незаконном вывозе детей" с Украины. ЕС требует выдачи ордера по такому же обвинению на арест белорусского лидера Александра Лукашенко.

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