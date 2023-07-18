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Байден готов использовать последний шанс помочь ВСУ

20:46
  • вторник
  • 18 июля 2023

Это ввод на Украину американских войск

Ввод американских войск на Украину – единственный способ поддержать ВСУ, который остался у президента США. И Байден готов его использовать, считает бывший помощник замминистра обороны США, а ныне обозреватель Джед Баббин.

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Баббин напоминает, что Байден подписал указ о мобилизации трех тысяч военнослужащих. Они необходимы для операции "Атлантическая решимость", цель которой - поддержка ВСУ. Означает ли это, что Байден хочет ввести на украинскую территорию американские войска? — задается вопросом обозреватель в статье для American Spectator.

Эксперт отмечает, что Украине не хватает ни боеприпасов, ни солдат для того, чтобы добиться каких-либо успехов на поле боя. И российский президент Владимир Путин об этом прекрасно проинформирован. Что же касается США, то у них нет на Украине никаких жизненно важных интересов в области национальной безопасности. Так что американским войскам делать в этом регионе нечего, заключает эксперт.

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