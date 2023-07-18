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Госдеп отверг причастность США к атаке на Крымский мост

21:33
  • вторник
  • 18 июля 2023

Российский посол обвинил Вашингтон в покрывательстве украинских радикалов

Обвинения в причастности США к атаке на Крымский мост не соответствуют действительности. По словам официального представителя госдепа Мэтью Миллера, "это абсолютная неправда". Миллер на брифинге прокомментировал заявление российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.

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Российский дипломат ранее обвинил США в том, что они покрывают украинских радикалов. Такое поведение, по словам Антонова, делает Вашингтон причастным к преступлениям Киева, передает РИА Новости.

В ночь на понедельник Киев направил два надводных беспилотника на Крымский мост. В результате взрыва погибла семейная пара из Белгорода. Их дочь осталась жива, но получила серьезные травмы. Движение по мосту уже восстановили, в ночь на вторник автомобили поехали в реверсивном режиме.

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