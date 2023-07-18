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Пентагон посчитал невозможным для авиации ВСУ достичь возможностей ВКС России

21:57
  • вторник
  • 18 июля 2023

На это потребуются годы и миллиарды долларов

Годы финансовых вложений и обучения пилотов потребуются на то, чтобы довести военные возможности Украины в воздухе до уровня ВКС России. Результатами своих подсчетов поделился глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

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По словам Милли, чтобы Украине достичь паритета в воздухе с Россией, нужно большое количество самолетов. Также уйдут годы на обучение пилотов, обслуживание машин, и всему этому необходимо обеспечить соответствующий уровень финансовой поддержки.

Американский генерал напомнил, что десять истребителей F-16, которые Запад планирует передать Украине, стоят два миллиарда долларов. При этом у Воздушно-космических сил России — сотни истребителей четвертого и пятого поколения. Исходя из сказанного, Вашингтон принял решение сосредоточить усилия на обеспечении Украины возможностями противовоздушной обороны, передает РИА Новости.

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