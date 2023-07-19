Трассу "Таврида" перекрыли из-за пожара на полигоне

Об этом рассказал глава Крыма

Участок трассы "Таврида" закрыт для транспорта в связи с пожаром на полигоне в Кировском районе. Об этом в среду, 19 июля, рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Как написал политик в своем Telegram-канале, из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов – это более двух тысяч человек.

С учетом перекрытия части "Тавриды" при движении со стороны Симферополя в районе пгт Первомайское и города Старый Крым необходимо свернуть с трассы "Таврида" на старую дорогу. Выезд на "Тавриду" находится за Феодосией. Такой же маршрут в обратном направлении. В объезд перекрытого участка трассы запущены автобусы.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко рассказал в своем Telegram-канале, что железнодорожный транспорт работает в штатном режиме, несмотря на происшествие.

Развернут оперативный штаб, который возглавил лично Аксенов, на месте происшествия работают все профильные службы. Причина возгорания на полигоне пока не сообщается. Сведения о пострадавших и ущербе также пока не поступали.

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