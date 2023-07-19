ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трассу "Таврида" перекрыли из-за пожара на полигоне

08:19
  • среда
  • 19 июля 2023

Об этом рассказал глава Крыма

Участок трассы "Таврида" закрыт для транспорта в связи с пожаром на полигоне в Кировском районе. Об этом в среду, 19 июля, рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Как написал политик в своем Telegram-канале, из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов – это более двух тысяч человек.

С учетом перекрытия части "Тавриды" при движении со стороны Симферополя в районе пгт Первомайское и города Старый Крым необходимо свернуть с трассы "Таврида" на старую дорогу. Выезд на "Тавриду" находится за Феодосией. Такой же маршрут в обратном направлении. В объезд перекрытого участка трассы запущены автобусы.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко рассказал в своем Telegram-канале, что железнодорожный транспорт работает в штатном режиме, несмотря на происшествие.

Развернут оперативный штаб, который возглавил лично Аксенов, на месте происшествия работают все профильные службы. Причина возгорания на полигоне пока не сообщается. Сведения о пострадавших и ущербе также пока не поступали.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Трасса "Таврида"
Трасса "Таврида"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.