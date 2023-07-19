ТАСС: войска группировки "Юг" применяли танки "Армата" в СВО

Об этом рассказал источник в ОПК

Группировка войск "Юг" применяла в бою новейшие российские танки Т-14 "Армата". Об этом в среду, 19 июля, рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника ТАСС, "южане" применяют "Армату" в боевых действиях активно, несколько боевых машин были задействованы в боях, а затем выведены с передовой.

Еще один источник заявил, что "Армата" поступила на вооружение подразделений Южного военного округа, пока продолжаются испытания.

Официально Министерство обороны России не подтверждало информацию о том, что танки "Армата" применялись в боях в ходе спецоперации на Украине.

Ранее начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин рассказал, что Лондон изучает российские танки в секретной лаборатории. Британский военный сообщил, что подбитые боевые машины ВС России "разбираются по частям" на одном из самых секретных объектов в Портон-Дауне, чтобы "понять, как работает их оборудование, как мы можем победить его".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"