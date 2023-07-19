Нищета и инвалидность: канадцам вместо помощи и лечения предлагают эвтаназию

Число случаев эвтаназии стремительно растет

Старикам здесь не место! А также неимущим и отчаявшимся. А также инвалидам, бездомным, людям с психическими расстройствами. Закон об эвтаназии, принятый в Канаде в 2015 году, превратил в огромный бизнес программу добровольного ухода из жизни. Эвтаназия превратилась в Канаде и в способ сэкономить на медицинских расходах для населения, и даже в способ борьбы с бедностью.

Амир Фарсуд - малоимущий инвалид. Чтобы не стать бомжом, решил уйти из жизни. Квартиру, которую он снимал, хозяева решили продать, новую снять на пособие он не в состоянии. Выбор - либо оказаться на улице, либо уйти из жизни. Лечащий врач утвердил его заявление на эвтаназию.

Малоимущие граждане процветающей Канады легко получают одобрение врачей на самоубийство, когда нищета становится неизбежной и денег на лечение нет. Только что власти Канады разрешили проводить эвтаназию на основании заключения о наличии у человека психического заболевания. Решение вступит в силу в марте 2024 года.

Ещё одна история. Кристин Готье, бывшая военная, выступала за Канаду на Паралимпийских играх. Попросила сделать в её доме пандус, чтобы въезжать в него на инвалидной коляске.

"У меня есть письмо, в котором говорится, что, если вы в таком отчаянии, мадам, мы можем предложить вам медицинскую помощь в уходе из жизни", - рассказывает Готье.

Канада гордится тем, что её законодательство в области эвтаназии - самое либеральное. И не обязательно быть смертельно больным, чтобы вам предложили попрощаться с жизнью. Врач лишь должен констатировать, что пациент переживает "тяжкие физические или психологические страдания". А лечить дороже.

Канадское телевидение показывает документальные фильмы, о том, что бедность, а не смертельная болезнь часто вгоняет людей в депрессию, которая становится главным аргументом в пользу эвтаназии.

- Что вас привело сюда?

- Ничего серьёзного, просто постоянно болит колено.

- Боль в колене… А… Интересно. Мы сделаем Вам эвтаназию! Совершенно бесплатно.

Невесёлый ролик-пародия на портале "Бэбилон-би". Уже 7% всех зарегистрированных смертей в провинции Квебек: это эвтаназия, рост на 35% всего за один год. В Нидерландах 4,5% смертей - это эвтаназия, 2,4% в Бельгии. Швейцария, где эвтаназию тоже узаконили, поражает технологическими новинками. Например, устройством, напечатанным на 3D-принтере, и уже названным "будкой смерти". Производитель ещё не получил сертификат для эксплуатации устройства, но уже рекламирует его, упирая на то, что агрегат может быть доставлен куда угодно, и процесс эвтаназии займёт всего 30 секунд. Просто бизнес.

А вы лечить людей не пробовали? А то у вас в действительности всё не так как на самом деле.

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