Берлин продолжит поставлять Киеву военную технику

Осуществляя поставки военной техники на Украину, власти Германии не только пересекают "красные линии", но и нарушают собственные табу на передачу оружия в зоны локальных конфликтов. Об этом в интервью изданию "Лента.ру" заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

"Что касается красных линий, то Берлин уже не раз доказывал, что с легкостью готов переступить через некогда незыблемые табу, вроде отказа от поставок вооружений и военной техники в зоны конфликтов", - заявил Нечаев.

При этом дипломат подчеркнул, что политическое руководство Германии предпринимает активное участие в "спасении" провального контрнаступления Украины. По его словам, немецкие военные специалисты занимаются оперативным замещением подбитой техники ВСУ в зоне СВО.

Он также добавил, что оборонное ведомство ФРГ в ближайшее время планирует передать Киеву системы противовоздушной обороны и самоходные гаубицы.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж намерен передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия. По его словам, речь идет о поставках ВСУ дальнобойных ракет SCALP.

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